Москалькова зможе зайти в камеру Одинцова в ту хвилину, коли Денисова зайде в камеру Сущенка - Геращенко

Вона також додала, що вже 12 днів гарантії і обіцянки щодо відвідування в‘язнів не виконуються російською владою.

Президент РФ Володимир Путін гарантував під час розмови з Президентом Порошенком доступ українського обмудсмена до українських в‘язнів.

Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також додала, що вже 12 днів ці гарантії і обіцянки не виконуються російською владою.

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"Має бути, згідно домовленостей президентів, дзеркальне і одночасне відвідування утримуваних. Обмудвумен Москалькова може зайти в камеру громадянина Одинцова в ту хвилину, коли наша Людмила Денисова зайде в камеру Романа Сущенка. Дзеркальність і одночасність, тільки так", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Порошенко з Путіним по телефону обговорили питання обміну ув'язнених.