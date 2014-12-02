У Раді пропонують дозволити судити сепаратистів

Відповідний проект постанови (№1168) внесли 2 грудня в парламент депутати фракції "Народний фронт" Олександр Турчинов, Андрій Парубій та Сергій Пашинський.

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Тексту проекту постанови на сайті парламенту ще немає.

Закон про недопущення переслідування і покарання осіб, які брали участь у сепаратистських діях на Донбасі, парламент прийняв за основу і в цілому 16 вересня 2014 року.

27 листопада, у перший день роботи нової ВР, Турчинов запропонував визнати таким, що втратив силу закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", який також був прийнятий 16 вересня.