Посольство України направило ноту МЗС Росії щодо негайного допуску Денісової до Сенцова

В амбасаді наголошують, що дана ситуація засвідчує про небажання російської сторони сприяти українському омбудсмену в реалізації досягнутих домовленостей між президентами двох країн.

Посольство України у РФ направило чергову ноту Міністерству закордонних справ Росії з рішучим протестом щодо недопуску Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі українського омбудсмена. «Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в рамках моніторингових візитів 28 червня здійснила чергову спробу відвідати громадянина України Олега Сенцова. За незрозумілими для нас причинами, на зважаючи на виконання посольством передбачених формальностей, адміністрація пенітенціарного закладу відмовила у відвіданні Денісовій Сенцова», - йдеться у звернені.

Українські дипломати наголошують, що дана ситуація засвідчує про небажання російської сторони сприяти українському омбудсмену в реалізації досягнутих домовленостей між президентами України та Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним, що веде до їх зриву.

«Українська сторона висловлює рішучий протест і закликає РФ до негайного прийняття рішення з допуску Людмили Денісової до громадянина України Олега Сенцова, а також до нормалізації ситуації зі здійсненням інших моніторингових візитів омбудсменів двох країн», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Денісова і російський омбудсмен Тетяна Москалькова прибули в Лабитнанги з метою відвідати у в'язниці Сенцова. Проте кортеж Москалькової в'їхав на територію колонії суворого режиму номер 8 «Білий ведмідь», де утримують Сенцова, а Денісову не пустили.

За її словами, керівництво колонії не приймає в неї заяви на відвідання українського політв’язня.

27 червня Денисова звернулася до глави адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій з відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

Денисова наголосила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

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Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить істотну загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також і до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штибліков. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штибліков.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.