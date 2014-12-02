СБУ затримала бойовика «ЛНР», який переправляв терористам зброю та вибухівку з Росії



Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 47-річного громадянина України було затримано в одному з населених пунктів Міловського району Луганської області.

У ході слідства бойовик зізнався, що пройшов спеціальну підготовку в Росії, на базі для найманців на території Ростовської області. Протягом півроку він воював у Луганській області на боці терористів та забезпечував незаконні поставки боєприпасів і зброї з Ростовської області РФ до України. За словами затриманого, на ділянці, за яку він відповідав, трафіком зброї керували співробітники ФСБ РФ із позивними «Кадет» та «Фірс». Завантажували засоби ураження у транспортні засоби також російські військовослужбовці, йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, до свого села в Міловському районі бойовик повернувся після поранення і одразу розпочав вербувати місцевих мешканців до терористичних угруповань. Під час затримання він намагався чинити правоохоронцям збройний опір, зазначили в прес-центрі.

Стосовно затриманого слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст.258-3 Кримінального кодексу України, що визначає відповідальність за створення терористичної організації або участь у ній. Бойовику загрожує від 8 до 15 років ув’язнення. Його взято під варту.

Триває слідство.