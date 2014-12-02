Порошенко привітав українців з формуванням проєвропейського уряду

22:38, 02 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав українців з формуванням проєвропейського уряду.

УНИАН


Про це Порошенко написав у Twitter.

"Вітаю українців з формуванням проєвропейського уряду", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада затвердила склад Кабінету міністрів.

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За відповідну постанову проголосували 288 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проти проголосував 1 депутат, утрималися - 30, не голосували 20.

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