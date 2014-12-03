Новий міністр торгівлі пообіцяв працювати відкрито і швидко

08:59, 03 грудня 2014
Політика
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Для проведення масштабних реформ в Україні є політична воля керівництва держави. Новий склад уряду готовий втілити її в життя.

Абрамовичус пообещал работать по-европейски / УНИАН

На цьому акцентував увагу міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус на брифінгу у Верховній Раді після призначення Кабміну.

"Президент і прем'єр-міністр відзначили, що є політична воля для реформ. Зібрався уряд однодумців. Багатьох членів уряду я знаю особисто і знаю, на що вони здатні. Будемо діяти швидко, відкрито, по-європейськи", - заявив міністр.

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Він зазначив, що сьогодні був громадянином Литви і успішно займався інвестиційною діяльністю, але заради високої мети став українцем і погодився очолити Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

"Для мене велика честь стати громадянином України і зайняти пост міністра економіки. Час дуже складний, і на нас чекає досить складна робота", - заявив міністр.

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