Україну визнали більш корумпованою країною, ніж Росія - Transparency International

Україна залишається серед найбільш корумпованих країн світу, посідаючи 142 місце з 175, про це свідчать дані дослідження Transparency International.

Про це йдеться в повідомленні представництва, розміщеному на сайті організації.

Україна вчергове опинилась на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами як одна з найбільш корумпованих країн світу.

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Такі невтішні результати, на думку міжнародної антикорупційної спільноти, спричинені малопомітним поступом у руйнуванні корупційних схем, отриманих у спадок від всіх правлячих режимів часів незалежності України. Адже, незважаючи на «зміну фасаду», Україна продовжує тупцювати на місці. Нещодавно прийняті закони поки не дали відчутних результатів у антикорупційній боротьбі.

За словами виконавчого директора українського представництва Transparency International Олексія Хмари, ухваливши певні закони, держава показала намір рухатися в бік реформ, але цього недостатньо: «Антикорупційні закони, прийняті 14 жовтня 2014 року, заклали лише основу, фундамент для змін. Якою ж буде справжня реформа – покажуть найближчі події. Причому вже зразу у грудні. Новий Уряд країни спільно з новим парламентом мають попрацювати над бюджетом країни на 2015 рік. І чи знайдуться у ньому гроші на Антикорупційне бюро чи електронну систему всіх декларацій чиновників, - питання досі відкрите. Політична воля – це не лише рішучі заклики з високих трибун. Це цілком практичні кроки на виконання нових антикорупційних законів, як то прозорий підбір персоналу нових антикорупційних органів, покарання всіх причетних до корупційних схем, невтручання в роботу борців з корупцією. Саме цього не вистачає Україні аби піднятись у рейтингах Індексу сприйняття корупції».

Україна все ще продовжує гостювати у клубі держав із надзвичайно корумпованою владою. Натомість, Тransparency International відмічає й певні позитиви в антикорупційних кроках країни – за останній рік бюрократія стала менше душити бізнес, експорт та імпорт стають трохи вільнішими від хабарів.

Для того, аби в Україні відбулися реальні антикорупційні зміни, Тransparency International Україна закликає Уряд, парламент та президента зробити п’ять негайних кроків:

1. Належним чином запустити роботу нових антикорупційних органів, ухваливши правки до антикорупційних законів та передбачивши необхідні ресурси на створення інституцій та добір кваліфікованих кадрів.

2. Невідкладно ухвалити розроблене експертами законодавство про повну прозорість фінансів політичних партій та виборчих кампаній.

3. На основі прийнятої Антикорупційної стратегії України розробити деталізований план дій Уряду у сфері протидії корупції, до виконання якого залучити широку громадськість та медіа.

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4. Забезпечити реальне розкриття даних державних реєстрів, передусім, реєстру нерухомості та земельного кадастру.

5. Розпочати регулярні перевірки публічних службовців на доброчесність, в тому числі через співставлення їх стилю життя із задекларованими майном і статками.

Відзначимо, що згідно зі звітом Transparency International у 2014 році Росія отримала 27 балів і посіла 136 місце, поділивши його з Нігерією, Ліваном, Киргизстаном, Іраном і Камеруном.

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