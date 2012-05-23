Ernst&Young: Україна входить до трійки найкорумпованіших країн

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому 23 травня та проведеному аудиторською компанією Ernst&Young повідомляє ВВС.

Аналітики компанії твердять, що за даними їхнього дослідження, кількість топ-менеджерів, які готові давати хабарі, особливо, освоюючи нові ринки, зросла з 9% торік до 15%.

"Зростання та етичне ведення бізнесу в умовах сучасних ринків можуть видатися конкурентами", - сказав Девід Стульб з Ernst&Young.

При цьому, за даними дослідження, серед трьох країн світу, які сприймаються як найбільш корумповані: Колумбія, Україна та Бразилія. Втім, третина з опитаних у 43 країнах 1700 топ-менеджерів переконані, що корупція поширена в їхній країні.

З опитаних 400 фінансистів про згоду дати хабар, аби убезпечити бізнес, заявили 15%, ще 4% готові заплатити, щоби приховати фінансові показники.

"Ця група керівників не є великою в абсолютних показниках, але, якщо врахувати відповідальність, яка на них покладена, вони створюють значні ризики для своїх бізнесів та для рад директорів", - цитує агенція Reuters дослідження Ernst&Young.

Більше половини керівників вважають, що радам директорів бракує детального розуміння того, в чому полягає їхній бізнес, а неспроможність застосувати покарання вихолощує настанови менеджменту.