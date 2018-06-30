У Львові відзначили річницю проголошення Акту відновлення Української держави (фото)

На площі Ринок відбулось громадське віче.

У суботу, 30 червня, у Львові відбулось відзначення 77 річниці проголошення Акту відновлення Української держави. Зокрема на площі Ринок відбулось громадське віче.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

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«Ми сьогодні — Україна. Сильна держава. Так склалося історично, що ми завжди протягом довгої нашої історії мусимо стверджуватися, але це нас не ламає, а робить нас лише сильнішими, це виховує нашу чітку національну свідомість, чітку позицію. Ми з вами любимо нашу державу. Ми готові класти не тільки свої життя, а всю любов і всю працю задля того, щоби наша країна була суверенною, правовою державою. Завдяки людям, які тут живуть, завдяки нашим Героям, ми маємо це і будемо це лише примножувати», – сказала Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку ЛМР.

Також на площі Ринок впродовж дня експонуватимуть виставку, присвячену 77-ій річниці проголошення Акту відновлення Української Держави (портрети членів Української Національної Ради).