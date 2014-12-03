У новому Міністерстві інформполітики буде три департаменти

За словами Стеця, один із департаментів буде відповідати за стратегію інформаційної політики і її впровадження в Україні, передає INSIDER.

"За час існування держави України не було створено стратегії інформаційної політики. Тому один із департаментів, і один із заступників міністра буде займатися створенням стратегії інформаційної політики і її впровадженням в нашій країні", - сказав Стець.

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"Другий департамент, який ми плануємо створювати, стосується загроз геополітичних та інформаційних війн. В першу чергу, тої яка зараз відбувається з боку Росії, із середини країни, і зовні. Серед країн лобістів – позиція РФ", - сказав міністр.

"Там так само буде декілька людей, які будуть займатися створенням концепції інформаційної безпеки країни", - додав він.

Також Стець розповів, що третій департамент міністерства "буде займатися внутрішньою комунікацією між органами влади із дотриманням єдиної позиції впровадження цієї інформаційної стратегії".