У новому Міністерстві інформполітики буде три департаменти
Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що планує створити у своєму міністерстві три департаменти, які будуть працювати над основними напрямками роботи відомства.
За словами Стеця, один із департаментів буде відповідати за стратегію інформаційної політики і її впровадження в Україні, передає INSIDER.
"За час існування держави України не було створено стратегії інформаційної політики. Тому один із департаментів, і один із заступників міністра буде займатися створенням стратегії інформаційної політики і її впровадженням в нашій країні", - сказав Стець.
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"Другий департамент, який ми плануємо створювати, стосується загроз геополітичних та інформаційних війн. В першу чергу, тої яка зараз відбувається з боку Росії, із середини країни, і зовні. Серед країн лобістів – позиція РФ", - сказав міністр.
"Там так само буде декілька людей, які будуть займатися створенням концепції інформаційної безпеки країни", - додав він.
Також Стець розповів, що третій департамент міністерства "буде займатися внутрішньою комунікацією між органами влади із дотриманням єдиної позиції впровадження цієї інформаційної стратегії".