Дисциплінарна комісія рекомендує покарати Холодницького доганою, але не звільняти - ЗМІ

У висновку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії зазначається, що допущений Холодницьким проступок "завдає шкоди авторитету органів прокуратури та зменшує довіру громадян до відомства".

У висновку комісії прокурорів доповідач у дисциплінарній справі щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького рекомендує накласти на нього догану та не звільняти.

Про це йдеться у висновку комісії прокурорів, повідомляють джерела Української правди.

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження 30 березня 2018 скарга розподілена члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Ковальчуку.

У висновку комісії зазначається, що Холодницьким "не забезпечено дотримання вимог до професійної етики та поведінки прокурора, а тому у його діях наявний склад дисциплінарного проступку".

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"Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Ковальчук О. М. прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених пунктами 1, 3, 5, 6, 8 частини 1 статті 43 Закону України "Про прокуратуру" для притягнення прокурора Холодницького Н. І. до дисциплінарної відповідальності", - пише УП.

Зазначається, що допущений Холодницьким проступок "завдає шкоди авторитету органів прокуратури та зменшує довіру громадян до відомства, нехтує загальнолюдськими моральними цінностями, заважає формуванню принципової морально-правової позиції у взаєминах з громадянами".

Однак прокурор не рекомендує звільняти Холодницького.

"Таким чином, підстави для притягнення Холодницького до дисциплінарної відповідальності, визначені частиною першої статті 43 Закону України "Про прокуратуру", можуть слугувати лише для накладення на нього дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктами 1 чи 2 частини першої статті 49 цього Закону (догана або заборона на строк до одного року на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду), і не можуть бути підставами для його звільнення з посади заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - йдеться у висновку комісії.

Ковальчук рекомендує покарати керівника САП доганою.

"Пропоную: притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Холодницького Назара Івановича та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани", - зазначається у висновку.

Цей документ є у розпорядженні ГПУ та НАБУ, які подали скарги на Холодницького та просили його звільнити.

За даними УП, засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів може відбутися 24 липня.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

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30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме - дані, добуті з допомогою прослуховуючого пристрою.