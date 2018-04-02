Відставка Холодницького: дисциплінарна комісія отримала скарги на очільника САП

На розгляд скарги у КДКП є два місяці, хоча висновок надати можуть і раніше.

Контрольно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) відкрила провадження щодо голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого.

Читайте такожХолодницький про власну відставку: "Не дочекаються"

При цьому в КДКП не змогли сказати, хто саме буде розглядати скаргу, зазначивши, що є автоматичний розподіл справ. На розгляд скарги у КДКП є два місяці, хоча висновок надати можуть і раніше, передає theinsider.ua.

Як повідомляв УНІАН, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що підозрює голову САП у тиску на суд, чиновників і свідків з метою дачі ними неправдивих свідчень і відмовляється працювати з Холодницким. У відповідь Холодницький спростував всі звинувачення і заявив, що має намір захищатися.

Також у ЗМІ з'являлася інформація, що голова САП розмірковує над відставкою. Однак пізніше, у коментарі УНІАН, він спростував ці дані.

Пізніше з'ясувалося, що кабінет Холодницкого прослуховувався. Відомо, що крім НАБУ керівника САП прослуховувало СБУ.

Проти Холодницкого проводиться оперативно-розшукова справа за статтями "Розголошення даних досудового слідства" і "Порушення права на захист".

29 березня Ситник визнав, що співпрацює з ГПУ у справі проти Холодницкого.

30 березня Ситник і Луценко подали дисциплінарні скарги на Холодницкого до кваліфікаційної комісії прокурорів.