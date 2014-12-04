Артилерія сил АТО завдала 45 ударів по позиціях бойовиків

Про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"На Первомайському напрямку позиції українських військових терористи двічі обстріляли з "Градів" біля міста Золоте", - сказав він.

За словами Андрія Лисенка, "наші артилеристи у відповідь знищують вогневі точки бойовиків. Загалом артилерія сил АТО завдала 45 ударів у відповідь".