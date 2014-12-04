Артилерія сил АТО завдала 45 ударів по позиціях бойовиків
14:23, 04 грудня 2014Політика
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Артилерія сил АТО завдала 45 ударів по позиціях російсько-терористичних військ поблизу Первомайська.
REUTERS
Про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"На Первомайському напрямку позиції українських військових терористи двічі обстріляли з "Градів" біля міста Золоте", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, "наші артилеристи у відповідь знищують вогневі точки бойовиків. Загалом артилерія сил АТО завдала 45 ударів у відповідь".
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