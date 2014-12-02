Бойовики після оголошеного "перемир'я" відновили атаки в Донецькому аеропорту

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом дня у зоні Донецького аеропорту було затишшя. Після відбуття представників Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін терористи відновили атаки терміналів», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони Степан Полторак заявив, що керівники Спільного центру України та РФ регулярно проводять переговори про припинення вогню на Донбасі в рамках виконання Мінських домовленостей.

У свою чергу представники цього українсько-російського центру повідомляли, що в Донецьку на 2 грудня призначена зустріч з припинення вогню за участю Генштабів України, РФ і бойовиків.

Пізніше один з ватажків «ДНР» Андрій Пургін заявив, що контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилася про припинення вогню в аеропорту Донецька з 17.00 за київським часом 2 грудня.