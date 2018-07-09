Лауреат кінофестивалю у Карлових Варах віддала свою премію батькам Сенцова та Серебреннікова

На церемонії закриття фестивалю режисер Єлизавета Стішова висловила підтримку своїм позбавленим волі колегам.

Російський режисер Єлизавета Стішова, яка отримала нагороду на 53-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, віддала свою грошову премію в 15 тисяч євро батькам російського режисера Кирила Серебреннікова та незаконно засудженого в РФ українського кінематографіста Олега Сенцова.

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Як повідомляє MK.RU, картина Стішової «Сулейман Гора» була відзначена головним призом східноєвропейського конкурсу «На схід від Заходу» і нагородою критиків країн Європи та Середземномор'я FEDEORA.

На церемонії закриття фестивалю Єлизавета Стішова висловила підтримку на адресу Кирила Серебреннікова та Олега Сенцова, голодування якого триває вже понад 50 днів. Належну їй грошову премію в розмірі 15 тисяч євро режисер вирішила передати батькам позбавлених волі колег.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.

Російському режисерові Кирилу Серебреннікову в 2017 році було висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі, його помістили під домашній арешт. Кримінальне переслідування Серебреннікова викликало суспільний резонанс у Росії та за кордоном. Прихильники режисера називають кримінальну справу проти нього політично мотивованою.