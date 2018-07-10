Російський актор Боярський: гасло «Слава Україні» можуть зі спокійною совістю кричати усі
Відомий російський актор Михайло Боярський прокоментував патріотичне гасло «Слава Україні», який на камеру озвучив захисник збірної Хорватії Домагой Віда.
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На його думку, в резонансному відео з Відою немає нічого страшного.
«Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її усі люблять, що ж поганого в цьому», — сказав Боярський в інтерв'ю «Газете.Ru».
Зазначимо, Боярський є вболівальником петербурзького "Зеніту".
Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом в підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018. Ролик викликав у РФ бурхливу реакцію.
Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйона Огнєна Вукоєвича було оштрафовано і звільнено з тренерського штабу своєї команди.
Тим не менш, в інтернеті з'явилося ще одне відео, на якому Віда вимовляє гасло "Слава Україні!".
Нагадаємо, Боярський входить до підготовленого Мінкультури переліку російських артистів, які загрожують нацбезпеці України.