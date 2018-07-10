У НАТО закликають Україну зосередитися на повному втіленні закону про нацбезпеку

Голова Представництва Організації Північноатлантичного договору Александер Вінніков зазначив, що закон про національну безпеку допоможе наблизити Україну до євроатлантичних стандартів.

Голова Представництва Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Україні Александер Вінніков закликає Україну зосередитися на повному втіленні закону про національну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на дискусії Київського безпекового форуму "Що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року?".

Вінніков нагадав, що радники з країн-членів НАТО сприяли підготовці закону про національну безпеку в Україні, ухваленому Верховною Радою.

"Цей законодавчий акт є значним кроком вперед, що вітається, який допоможе наблизити Україну до євроатлантичних стандартів і принципів. Він також забезпечує важливе підґрунтя для подальших реформ українських безпекових та розвідувальних органів", - сказав Вінніков.

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"Тому ми заохочуємо Україну зосередитися на повному втіленні цього базового закону, в тому числі шляхом розроблення пов'язаних з ним наступних законодавчих актів. І неодмінно ми готові допомагати на прохання України у цьому процесі", - сказав Вінніков.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку України».

Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

5 липня президент Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку, 8 липня закон набув чинності.