В Україну не пустили російського актора Макарського і заборонили в’їзд на три роки

У 2015 році він незаконно відвідував Крим, де брав участь у зйомках пропагандистського серіалу на замовлення одного з телеканалів РФ.

Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили в Україну російського актора Антона Макарського.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, 10 липня прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Маяки» виявили громадянина РФ Макарського. Під час прикордонного контролю відносно нього було виконано доручення одного із правоохоронних органів України та встановлено, що у 2015 році він незаконно відвідував територію Автономної республіки Крим. На півострів росіянин їздив брати участь у зйомках пропагандистського серіалу на замовлення одного з телеканалів РФ, незаконно перетнувши державний кордон України в закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території.

Макарському заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.

Державна прикордонна служба разом з іншими правоохоронними органами проводить системну роботу зі встановлення осіб, які незаконно перебували у Криму. На даний час виокремлено майже 3 тис. таких громадян. Крім того, відносно майже 130 іноземців з числа діячів культури та мистецтва, які незаконно відвідували Крим, прийнято рішення про заборону в’їзду в нашу державу.