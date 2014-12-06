В Україні на гроші Кремля може з'явитися нова п'ята колона - військовий експерт

Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.TV.

"В Україні нині може бути створена нова п'ята колона, як писав у статті Михайло Саакашвілі, ось цього треба побоюватися. На мій погляд – це все ті ж самі, які свого часу були інспіровані в наш політикум. Найосновніше середовище для створення цієї "нової п'ятої колони" – це корумповані особи. Знову наведу цитату Саакашвілі: "Саме корумповані особи завжди знайдуть спільну мову з Путіним". І він правий у цьому" - попередив Ігор Козій.

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Зазначимо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що на Путіна чекає доля лівійського диктатора Кадафі, і він бачить, як його з Рубльовки дістає натовп розлючених росіян.