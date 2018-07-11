В НАТО підтримають зусилля зі зміцнення стійкості України у протидії гібридним загрозам

В Альянсі також відзначають розвиток співпраці з Україною щодо безпеки у регіоні Чорного моря.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) заявляють, що підтримають зусилля зі зміцнення стійкості України у протидії гібридним загрозам.

Про це йдеться у декларації голів держав і урядів країн-членів Альянсу, ухваленій під час саміту НАТО, що проходить у Брюсселі.

"Ми вітаємо налагодження співпраці між НАТО і Україною щодо безпеки у Чорному морі. Ми також підтримаємо зусилля України у зміцненні її стійкості проти гібридних загроз, в тому числі за допомогою активізації заходів відповідно до Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні", - наголошується у декларації.

Крім того, зазначається, що в Альянсі високо цінують значні внески України в операції, які здійснюють союзники НАТО. Також йдеться про участь України у військових навчаннях НАТО та про Сили швидкого реагування Альянсу.

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В Альянсі вітають внесок, зроблений завдяки партнерству НАТО і України, задля забезпечення безпеки і стабільності як в євроатлантичному вимірі, так і за його межами.

"Ці внески посилюють рівень сумісності Збройних сил України з НАТО. Ми визнаємо інтерес України у Програмі посилених можливостей в рамках Ініціативи взаємосумісності партнерів. НАТО розгляне це з огляду на рішення, ухвалені на самітах у Вельсі та Варшаві", - йдеться у декларації.

В Організації запевнили, що продовжать співпрацювати з Україною як багаторічним партнером Альянсу на основі принципів та цінностей, закріплених у Хартії про Особливе партнерство між Україною та НАТО.