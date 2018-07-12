Лідери НАТО закликали Росію утримуватися від дестабілізації ситуації в Україні

Альянс вимагає від РФ не вдаватися до здійсенння кібератак, енергетичного шантажу та не втручатися у майбутні вибори в Україні.

Глави держав та урядів країн-членів НАТО закликають Росію утримуватися від подальшої дестабілізації ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Північноатлантичної ради за участю України та Грузії в рамках саміту Альянсу у Брюсселі, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

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"Країни-союзники та Україна стурбовані постійними спробами Російської Федерації ще більше дестабілізувати Україну, включаючи загрозу застосування сили, дезінформацію, кібератаки, енергетичний шантаж і втручання у суверенні інституційні та виборчі процеси в Україні. Вони закликають Росію утримуватися від таких дій", - наголошується у заяві.

Окремо сказано, що незалежна, суверенна і стабільна Україна, рішуче віддана демократії та верховенству права, має ключове значення для безпеки в євроатлантичному просторі, невід'ємною частиною якого вона є відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

Раніше УНІАН повідомляв, що глави держав та урядів країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) закликають Російську Федерацію як сторону Мінських угод вивести з Донбасу важке озброєння та усі формування підконтрольних їй бойовиків.