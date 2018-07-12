Лідери НАТО закликали Росію вивести з Донбасу свої війська та усі формування бойовиків

Лідери Альянсу окреслили головні кроки, які Росія має виконати для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

Глави держав та урядів країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) закликають Російську Федерацію як сторону Мінських угод вивести з Донбасу важке озброєння та усі формування підконтрольних їй бойовиків.

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Північноатлантичної ради за участю України та Грузії в рамках саміту Альянсу в Брюсселі, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

"Триваючий збройний конфлікт на сході України, спровокований і підтримуваний Росією, залишається головною проблемою для євроатлантичної безпеки, і призвів до гуманітарної катастрофи на Донбасі. Це призвело до загибелі більше ніж 10 тисяч осіб та до переміщення понад 1,5 мільйонів українських громадян", - сказано у заяві.

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"Країни-союзники і Україна знову заявили про підтримку урегулювання конфлікту дипломатичними засобами у відповідності з Мінськими угодами і привітали зусилля "Нормандського формату" у цьому зв'язку. Вони наполегливо закликали усі сторони повністю дотримуватися зобов'язань, під якими вони поставили підписи", - йдеться у заяві.

"Росія як сторона Мінської угоди несе значну відповідальність у цьому контексті. НАТО і Україна закликали Росію вивести її війська та припинити усю політичну, фінансову та військову підтримку керованим Росією бойовикам у Донецькій і Луганській областях", - наголошується у заяві.

"Лідери НАТО і України підкреслили, що забезпечення всеосяжного режиму припинення вогню, виведення важкого озброєння, ефективний моніторинг та перевірка з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, виведення підпорядкованих російських формувань та важкої військової техніки, а також розброєння незаконних груп залишаються першими важливими кроками для деескалації конфлікту", - наголошується у заяві.

Також сказано, що СММ ОБСЄ повинна мати повний, безпечний та безперешкодний доступ на всій території України, в тому числі вздовж українсько-російського державного кордону.

"НАТО та Україна закликали Росію повернутися до Спільного центру з контролю та координації для того, щоби забезпечити посередництво у встановленні режимів припинення вогню на місцях", - йдеться у заяві.