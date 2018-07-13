Під час розмови з Порошенком Дуда наголошував на необхідності дегероїзації УПА

За словами Дуди, обидва президенти знають, в яких питаннях між країнами існують непорозуміння.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності дегероїзувати воїнів УПА.

Про це він говорив з президентом України Петром Порошенком під час зустрічі на саміті НАТО, передає wPolityce.

За словами Дуди, обидва президенти знають, в яких питаннях між країнами існують непорозуміння. Польща розуміє і готова вислуховувати претензії України, пов'язані з новим законодавством про Інститут національної пам'яті. Проте проблема в тому, що Україна першою ухвалила норми про визнання членів УПА борцями за незалежність.

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"Вони (норми - ред.) не були змінені, незважаючи на моє прохання. Я сказав, що ці речі мають розглядатися в рівних категоріях", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що є постаті, які його країна не може нормально прийняти, адже там вважають події на Волині 40-х років геноцидом польського населення.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав Волинську трагедію 1940-х років етнічною чисткою, а не війною між Україною та Польщею.