Дуда на Волині: взаємини України та Польщі мають базуватись на історичній пам'яті

Польський президент просить владу України та ІНПУ дати змогу працювати не тільки в архівах, а й облаштувати кладовища поляків.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда вважає, що подальші взаємини України і Польщі мають базуватись на історичній пам'яті.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда заявив після вшанування пам'яті поляків на старому цвинтарі у селищі Олика.

"75-та річниця - це сумна дата для польских родин. Це не була війна - це була чистка етнічна, щоб посунути поляків з територій, на яких вони жили. 100 тис. тут замордовано", - заявив польський президент.

Дуда також додав, що його вражає диспропорція, адже, за його словами, "українців під час тих подій загинуло лише 5 тис."

"Ми мусимо опиратись на історичну правду, але час лікує рани", - додав глава Республіки Польща.

"Хочу звернутись до української влади, а також до представників Інституту національної пам'яті, щоб родини замордованих поляків мали можливість вклонитися могилам, щоб вони отримали імена. Щоб ми могли працювати не тільки в архівах, а й облаштувати кладовища поляків замордованих під час подій 75-ї річної давнини", - наголосив Дуда.

Місцеві мешканці селища Олика зустрічають польського президента з плакатами, на яких, зокрема, написано: "Ласкаво просимо на Волинь!", "З миром і вірою у спільне європейське майбутнє", "Шануємо історію. Цінуємо сьогодення. Об'єднуємося заради миру в Європі".

Разом з польським президентом та представниками делегації приїхав цілий автобус поляків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, в Луцьк прибув президент Республіки Польща Анджей Дуда. Також на Волинь планується візит президента України.

За попередньою інформацією, президенти України і Польщі на Волині працюватимуть за різними програмами.