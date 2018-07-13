"Євробляхери" під Радою "спіймали" сина Порошенка (відео)

Порошенко-молодший поспілкувався з "євробляхерами", які зупинили його.

У центрі Києва учасники акції протесту змушували нардепів повертатися до будівлі Ради й голосувати за закон про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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До поля зору протестувальників-"євробляхерів" під парламентом потрапив і син президента України Олексій Порошенко.

Як можна побачити на записі, протестувальники побачили Порошенка-молодшого і спробували перекрити йому прохід. Також вони запитували, чому Рада сьогодні не розглядала "їхній" закон.

Відео: Сергій Коптелов

Як повідомляв УНІАН, 12 липня біля Верховної Ради протестувальники з фаєрами спробували заблокувати депутатам вихід з будівлі парламенту.

У деяких місцях сталася штовханина між протестувальниками і тими, хто хотів вийти з Ради.

Зазначимо, у четвер у порядку денному були питання, пов'язані з врегулюванням ситуації з машинами на "євробляхах", але парламент не дійшов до розгляду цих питань.