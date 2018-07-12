Біля Верховної Ради протестувальники з фаєрами намагалися заблокувати депутатам вихід з будівлі парламенту

Вони закликали депутатів повернутися до роботи в сесійну залу.

Протестувальники біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники зібралися біля будівлі на Грушевського, 5, але з центрального входу та інших входів тут депутати не виходили, а йшли тільки журналісти та працівники парламенту.

В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками та бажаючими вийти з парламенту.

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Водночас вихід на Садовій, 3а не був заблокований протестувальниками і більшість депутатів скористалися саме цим виходом, перейшовши підземним переходом з будівлі на Грушевського до будівлі комітетів парламенту на вул. Садова, 3а.

На даний час протестувальники ходять між Грушевського та Садовою.

Біля будівлі парламенту на Грушевського та біля будівлі комітетів парламенту на Садовій стоять працівники правоохоронних органів.

Деякі депутати все ж таки вийшли до протестувальників і розмовляють з ними.

Зазначимо, сьогодні у порядку денному були питання, пов’язані із вирішенням ситуації з машинами на “євробляхах”, але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

Оскільки завтра останнє засідання парламенту в цій поточній сесії, а наступна сесія відкриється лише у вересні, то дане питання не має перспектив для вирішення до наступної сесії.

Як відомо, зазвичай в п’ятницю депутати не можуть ухвалити жодного рішення через відсутність значної кількості депутатів в сесійній залі, і тому під час голосування не набирається 226 голосів для ухвалення рішення.