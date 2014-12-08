У Харкові відкрили пам`ятний знак борцям за незалежність України

03:24, 08 грудня 2014
Політика
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У Харкові під час віча Євромайдану з нагоди Дня Збройних сил України відкрили пам`ятний знак борцям за незалежність України.

facebook.com/v.chistilin


Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник-камінь встановлено у сквері за постаментом пам`ятника Леніну на площі Свободи.

Близько 250 учасників віча, що проходило на площі Свободи, перемістилися у сквер, де пройшла урочиста церемонія відкриття монументу.

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За словами одного з координаторів харківського Євромайдану Володимира Чистиліна, пам`ятник – це 750-кілограмовий червоно-гранітний камінь з написом “Героям, що загинули за свободу і незалежність України”.

Учасники заходу привітали військовослужбовців з Днем ЗСУ, хвилиною мовчання пом`янули загиблих під час АТО на Донбасі.

Після відкриття монументу активісти Євромайдану мають намір пройти до Харківського військового госпіталю та привітати військовослужбовців, які там лікуються.

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