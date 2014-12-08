Генпрокурор запевняє, що Арбузову не вдалося зняти ні копійки з арештованих рахунків

Про це заявив генеральний прокурор Віталій Ярема на брифінгу. "Тиждень тому була спроба зняти арешт з рахунків колишнього голови Нацбанку, потім віце-прем'єра Арбузова", - зазначив він.

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"Завдяки взаємодії фінансового моніторингу Генпрокуратури нам вдалося утримати виконання цього судового рішення, і подальше судове рішення, яке було прийняте в понеділок, заблокувало знову ці рахунки, і жодна копійка з рахунку Сергія Арбузова знята не була", - запевняє Віталій Ярема.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Головним слідчим управлінням Генпрокуратури в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про присвоєння Сергієм Арбузовим чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. 20 травня слідчим суддею Печерського райсуду Києва був накладений арешт на майно Сергія Арбузова, підозрюваного у скоєнні вказаного кримінального злочину, а в серпні слідчим суддею Печерського райсуду накладено арешт на майно його дружини Ірини Арбузової.