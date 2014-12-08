Ярема: адвокати Януковича намагалися зняти з його арештованого рахунку 20 млн грн
17:58, 08 грудня 2014Політика
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Адвокати колишнього президента Віктора Януковича намагалися зняти 20 млн грн з арештованого рахунку та вивезти їх за межі України.
Адвокати Януковича намагалися зняти з його рахунку 20 млн грн \ Фото УНІАН
Про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема на брифінгу. "Минулої п'ятниці була спроба адвокатів Віктора Януковича зняти кошти, 20 млн грн, які знаходяться на його рахунку в "Ощадбанку". Була спроба зняти арешт на ці кошти і вивезти їх за межі України", - сказав генпрокурор.
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"В даному випадку завдяки взаємодії з Печерським судом, нам заздалегідь повідомили, і суд за поданням Генпрокуратури відхилив клопотання адвокатів. Таким чином, сьогодні ми контролюємо цю ситуацію", - додав Віталій Ярема.
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