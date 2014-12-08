Ярема: адвокати Януковича намагалися зняти з його арештованого рахунку 20 млн грн

Про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема на брифінгу. "Минулої п'ятниці була спроба адвокатів Віктора Януковича зняти кошти, 20 млн грн, які знаходяться на його рахунку в "Ощадбанку". Була спроба зняти арешт на ці кошти і вивезти їх за межі України", - сказав генпрокурор.

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"В даному випадку завдяки взаємодії з Печерським судом, нам заздалегідь повідомили, і суд за поданням Генпрокуратури відхилив клопотання адвокатів. Таким чином, сьогодні ми контролюємо цю ситуацію", - додав Віталій Ярема.