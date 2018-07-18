Польща видала Україні екс-головного бухгалтера "Укрспирту"

Безродний розтратив кошти держпідприємства на загальну суму 260 мільйонів 808 тисяч гривень.

Польща передала Україні екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Сергія Безродного, і йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Генеральна прокуратура Республіки Польща задовольнила клопотання ГПУ про видачу екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Безродного в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності", - написала Сарган.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що Безродний, за попередньою змовою з іншими службовими особами, розтратив кошти держпідприємства на загальну суму 260 млн 808 тис. 631 грн та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 859 541,23 грн.

"Фактична передача останнього була здійснена 16.07.2018 в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Дорогуськ-Ягодин", - повідомила Сарган.

За її словами, ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 17 липня до Безродного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу як альтернативу у сумі 27 615 000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза. У межах строку досудового розслідування Генпрокуратура планує його закінчення та направлення до суду з обвинувальним актом.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив у міжнародний розшук колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.

25 січня стало відомо, що Лабутіна затримано в Румунії. Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що учасники злочинної організації разом з екс-директором "Укрспирту" планували здійснити низку навмисних вбивств, зокрема, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Також генпрокурор повідомив, що до Румунії направлено запит щодо екстрадиції Лабутіна в Україну.