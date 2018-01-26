Банда на чолі з екс-директором "Укрспирту" готувала теракти проти держустанов - Аваков

За словами міністра, зловмисниками скоєно кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у Києві.

Злочинна організація на чолі з колишнім генеральним директором державного підприємства «Укрспирт» готувала терористичні атаки на державні установи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу сьогодні в Хмельницькому, інформує прес-служба МВС.

«Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті Києві. З них названі не всі, тільки ті, які слідство прийняло рішення відкрити», - сказав Аваков.

Він також додав, що злочинна організація планувала терористичні атаки на держустанови.

«Група бойовиків готувала терористичні атаки на державні установи, в тому числі й усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб», - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив у міжнародний розшук колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.

За даними Генпрокуратури, Лабутін підозрюється у розтраті грошових коштів «Укрспирту» на загальну суму понад 261 млн грн, а також в організації умисного вбивства екс-директора "Укрспирту", замаху на умисне вбивство заступника керівника "Укрспирту", замаху на умисне вбивство з використанням протипіхотної міни президента однієї із спортивних федерацій, замаху на умисне вбивство з використанням саморобного вибухового пристрою приватного підприємця.

У грудні 2017 року одночасно було проведено понад 60 обшуків у різних регіонах України та затримано шістьох активних учасників злочинної організації.

25 січня стало відомо, що Лабутіна затримано в Румунії. Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що учасники злочинної організації разом з екс-директором "Укрспирту" планували здійснити низку навмисних вбивств, зокрема, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Також генпрокурор повідомив, що до Румунії направлено запит щодо екстрадиції Лабутіна в Україну.