Польща розпочала розслідування можливої участі поляків у боях на Донбасі

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Малгожата Борковська.

”Розслідування не порушено проти когось, а у справі”, - сказала вона, зауваживши, що воно розпочалося 17 листопада за заявкою агентства внутрішньої безпеки Польщі ABW (аналог українського СБУ).

Прокурор зазначила, що справа порушена за статтею кримінального кодексу, котрий передбачає покарання ув`язненням щонайменше на 3 місця.

Звинувачення стосується участі у збройному формуванні за межами Польщі.

Борковська відмовилась озвучити більше деталей, пояснивши це таємницею слідства, зауваживши лише, що факти, які розслідує прокуратура, мали місце у 2014 році.

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Прес-секретар ABW Мачей Карчинський повідомив УНІАН, що відомство відправило у згадану прокуратуру інформацію про можливу участь громадян Польщі у боях на Донбасі, але також відмовився поділитись подробицями.

Він лише запевнив, що ABW перевіряє усю наявну інформацію про такі випадки.

Польська Rzeczpospolita написала сьогодні з посиланням на власні джерела, що в рамках порушеної справи польською прокуратурою проходить 29-річний громадянин Польщі, котрий є представником організації Wielki Oboz Polski та воює на стороні проросійських бойовиків.

В одній із соціальних мереж він представляється кореспондентом керованого з Росії порталу pl.novorossia.today та писав, що ”не буду сидіти в дома біля комп`ютера, коли Захід нападає на близьку мені країну”.

За даними видання, на Донбасі може воювати від 10 до 20 громадян Польщі, серед яких точно ідентифіковано лише одного - Даріуша Леманського, котрий давав інтерв`ю російському пропагандистському каналу Russia Today.

Найближчим часом справи можуть бути порушені стосовно ще двох поляків.

Як повідомляв УНІАН, раніше у цьому році Міністерство закордонних справ Польщі неодноразово спростовувало заяви про те, що на стороні української армії на Донбасі воюють польські громадяни, в чому звинувачували поляків проросійські бойовики.