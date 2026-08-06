Нових солдатів з Північної Кореї Росія може кинути на штурми: експерт назвав напрямок

У Росії та КНДР лишився "приємний посмак" після минулого використання північнокорейської піхоти проти України.

Росія дійсно може використати піхотні війська з Північної Кореї для штурмів української території.

Таке припущення висловив Іван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках, коментуючи появу відео, на якому північнокорейські військові проводять спільні навчання з росіянами.

"У Росії та Північної Кореї залишився присмак успішності. У 24-му році Північна Корея дуже вдало їм допомогла, відправила свій спецназ. Ми спочатку його недооцінили. Але вони дійсно виявилися мотивованими, в полон не здавалися. Дійсно завдали нам клопоту і навіть навчилися збивати наші дрони, задіявши стратегію, що один приманює, двоє стріляють. Це все призвело до того, що РФ та КНДР почали вважати таку співпрацю позитивною і, відповідно, можливою для продовження", – сказав Ступак в коментарі УНІАН.

Відео дня

Він додав, що швидше за все, РФ знову пообіцяла щось Північній Кореї за відправку Пхеньяном додаткової партії своїх спецпризначенців. Експерт зауважив, що після активних боїв у Курській області, РФ не застосовувала північнокорейських військових у піхотних штурмах проти України.

"Як варіант, що вони можуть стати тим вістрям спису, яке буде штовхати Чернігівську область. Про Чернігівську область - є загроза, 100-200 кв км окупувати та створити напруженість. Як варіант, вони можуть з'явитися там. Але наші ж військові за ці два роки так само з'їли не один десяток собак на стратегії використання дронів. Тому зараз легкої прогулянки для північнокорейських солдатів не буде. Бо тільки українських дронів щоденно, FPV-дронів, підіймається в повітря майже 6 тис. Тому ця стратегія, як вони збивали ці дрони, вже такого не буде", – зазначив Ступак.

На запитання, чи можна буде побачити північнокорейських солдатів на інших напрямках фронту, Ступак відповів:

"З точки зору російського командування, їх можна було б використати на Чернігівщині. Можливо, трохи Сумська чи Харківська область. Але кидати в штурми десь на Донеччину… Російських військ на території України зараз 720 тис. Мені здається, що більш доцільно їх було б використати десь на новому напрямку. Але звісно, все залежить від російського командування – як вони там собі нафантазують".

Коментуючи саме відео, на якому видно, як північнокорейські солдати знаходиться разом з росіянами, експерт відзначив локацію зйомки:

"Вони стоять у бліндажі, незрозуміло, в якому регіоні, в який час було знято. Але є передчуття, що якщо вони стоять у бліндажі, то це навряд про розслаблений регіон. Тобто це не Владивосток, Магадан, а щось максимально приближене до лінії розмежування. Можливо це 100-20 кілометрів, де все одно треба перебувати з дотриманням заходів безпеки".

Співпраця між РФ та КНДР: інші важливі новини

Раніше журналісти Reuters повідомляли, що Північна Корея розвернула в Росії свою ракетну частину. За даними видання, вона може бути оснащена 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками, які будуть використані для завдання ударів по Україні.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, така співпраця буде вигідною як для РФ, так і для КНДР. Оскільки Північна Корея зможе проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення власних засобів ураження.

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