Атакований в Лейпцигу літак 'Антонова' перевозив боєприпаси, - ЗМІ

Якби атака не зірвалася, посеред аеропорту міг би статися значно потужніший вибух, ніж від самого дрона.

У вівторок увечері в аеропорту Лейпцига було знайдено безпілотник із прикріпленим до нього вибуховим пристроєм. Український літак, який, ймовірно, був ціллю безпілотника, перевозив боєприпаси. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на конфіденційний звіт поліції.

Згідно з документом, один із вантажних літаків марки "Антонов", поруч із яким було знайдено споряджений вибухівкою дрон, був завантажений військовими боєприпасами, які незадовго до цього були перевезені з Франції до Лейпцига та мали бути переправлені далі.

За даними німецьких слідчих, співробітники аеропорту помітили дрон о 23:42 ввечері вівторка, коли він завис між двома вантажними літаками, що належать українській державній авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

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Згідно з офіційним повідомленням, "відбувся контакт між дроном та співробітником". Після цього дрон опинився на землі.

За даними BILD, співробітник аеропорту схопив дрон руками, коли той низько висів над землею, і опустив на землю. При цьому чоловік не знав, що тримає в руках вибуховий пристрій.

При цьому повідомляється, що аеропорт Лейпцига має власний антидроновий захист, який втім виявився повністю безпорадним і не зміг навіть виявити безпілотник.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт припустив, що дрон був модифікований спеціально, щоб обходити такі системи захисту.

Як пише німецька газета, досі залишається незрозумілим, хто саме несе відповідальність за невдалу спробу диверсії.

Наразі розслідування триває. Повідомляється, що заряд вибухівки в дроні був "розміром з кулак". Численні тести речовини показали, що це, ймовірно, семтекс – вибухівка, яка використовується як військовими, так і промисловістю.

Як пише BILD із посиланням на інформацією джерел в органах безпеки, знайдений дрон був не єдиним. Під час заходу на посадку в аеропорту Лейпцига інший літак зіткнувся з невідомим об'єктом, ймовірно іншим дроном. Але оскільки аеропорт терміново закрили через виявлення першого дрона, літаку довелося перервати захід на посадку і піти на друге коло, після чого він приземлився в Ганновері. Там було виявлено незначні ушкодження. Тепер поліція шукає уламки другого об'єкта.

Російські диверсії в Європі

Як писав УНІАН, Росія переходить на нову стратегію диверсій в Європі. Замість використання одноразових агентів держава-агресор почала створювати професійні диверсійні мережі. Для цього залучаються колишній військові найманці та організована злочинність.

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