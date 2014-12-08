У ВР зареєстровано проект постанови щодо прискорення надання Україні статусу союзника США

Інформація про це розміщена на сайті ВР.

Авторами законодавчої ініціативи є народні депутати: Андрій Парубій, Сергій Пашинський та Іван Вінник.

Наразі текст проекту на сайті відсутній.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту», автори документу зазначили, що «Російською Федерацією фактично вчинено акт військової агресії щодо України».

«З території Російської Федерації продовжуються обстріли території України, постачання зброї, військової техніки та амуніції для незаконних збройних угрупувань», - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

«На території України досі дислокуються російські військові підрозділи. Більше того, до українсько-російського кордону стягуються нові російські військові підрозділи. Існує реальна загроза ескалації військових дій та можливість повномасштабного військового вторгнення Російською Федерацією», - стверджують автори документу.

Народні депутати також нагадали, що Сполучені Штати Америки є однією із держав-гарантів, які взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення суверенітету України відповідно до Будапештського Меморандуму

«Прийняття Постанови сприятиме забезпеченню Збройних Сил України необхідною військовою технікою та зброєю, залучить міжнародно-правові механізми гарантування безпеки держави». – зазначають автори у пояснення до проекту постанови.