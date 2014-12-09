Сьогодні Рада розгляне звернення до Держдуми РФ і спробує змінити закони про нацбезпеку (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розглянути питання включення до порядку денного проекту постанови про звернення ВР до Держдуми Росії та президента РФ щодо звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко (№ 1095).

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Крім того, народні депутати розглянуть питання включення до порядку денного трьох альтернативних законопроектів стосовно внесення змін до деяких законів щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України (№№ 1014, 1014-1 та 1014-2).

Розгляд інших проектів постанов чи законопроектів сьогоднішнім порядком денним засідання не передбачено.