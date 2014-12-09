У полоні у бойовиків залишаються 684 заручника, 1,6 тисячі вважаються зниклими безвісти
У полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 684 заручника, близько 1,6 тис. вважаються зниклими безвісти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова Об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України Юрій Тандіт.
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"Я маю надію, що завдяки домовленостям, які ініціював президент України Петро Порошенко, буде можливе те, що до нового року вийде більшість наших хлопців", - сказав Тандіт.
За його словами, зокрема, терористи утримують 181 військовослужбовця.
Разом з тим він уточнив, що станом на 8 грудня, згідно з наданою СБУ інформацією, кількість заручників загалом становить 684 особи. Зниклими безвісти вважаються близько 1,6 тис. громадян України.
Тандіт висловив переконання, що багато з тих, кого вважають зниклими безвісти, знаходять.