Рада на цьому тижні розгляне три законопроекти про скасування позаблокового статусу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 309 народних депутатів із 363 зареєстрованих в сесійній залі.

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Це законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України) (№ 1014), авторами якого є народні депутати від “Батьківщини” Юлія Тимошенко, Борис Тарасюк та Іван Крулько; законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення національної безпеки України (№ 1014-1), автором якого є депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тарас Батенко; законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад зовнішньої політики та пріоритетів національних інтересів України (№ 1014-2), авторами якого є члени фракції «Народний фронт» Олександр Турчинов, Андрій Парубій та Сергій Пашинський.