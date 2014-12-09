Рада на цьому тижні розгляне три законопроекти про скасування позаблокового статусу
Верховна Рада внесла до порядку денного на поточний тиждень три альтернативних законопроекти щодо скасування позаблокового статусу України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 309 народних депутатів із 363 зареєстрованих в сесійній залі.
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Це законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України) (№ 1014), авторами якого є народні депутати від “Батьківщини” Юлія Тимошенко, Борис Тарасюк та Іван Крулько; законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення національної безпеки України (№ 1014-1), автором якого є депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тарас Батенко; законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад зовнішньої політики та пріоритетів національних інтересів України (№ 1014-2), авторами якого є члени фракції «Народний фронт» Олександр Турчинов, Андрій Парубій та Сергій Пашинський.