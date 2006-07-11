Мартинюк отримає 240 голосів?

Народний депутат України від фракції СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що за кандидатуру Адама МАРТИНЮКА, що висувається на посаду першого заступника голови ВР, проголосують 240 депутатів.

Згідно з прогнозом, який він зробив кореспонденту УНІАН: «185 депутатів від Партії регіонів, 31 – від СПУ, 2 депутати від «Нашої України», 1 – від БЮТ і 21 – від КПУ. Не виключено, що до закінчення голосування під`їдуть ще двоє депутатів від Партії регіонів».

Тим часом народний депутат від блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ підтвердив кореспонденту УНІАН, що депутати від цієї фракції не беруть участі в голосуванні. «За винятком зрадників», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Відповідаючи на запитання, чому фракція «Наша Україна» і БЮТ не перешкоджають процесу голосування, народний депутат сказав: «Це не наш стиль».

Нагадаємо, в парламенті проходить голосування з обрання першого заступника голови ВР. У бюлетень для голосування внесена одна кандидатура – А. МАРТИНЮКА.