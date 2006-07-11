Мартинюк отримає 240 голосів?
Прогноз Ніколаєнка
Народний депутат України від фракції СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що за кандидатуру Адама МАРТИНЮКА, що висувається на посаду першого заступника голови ВР, проголосують 240 депутатів.
Згідно з прогнозом, який він зробив кореспонденту УНІАН: «185 депутатів від Партії регіонів, 31 – від СПУ, 2 депутати від «Нашої України», 1 – від БЮТ і 21 – від КПУ. Не виключено, що до закінчення голосування під`їдуть ще двоє депутатів від Партії регіонів».
Тим часом народний депутат від блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ підтвердив кореспонденту УНІАН, що депутати від цієї фракції не беруть участі в голосуванні. «За винятком зрадників», - сказав Р.ЗВАРИЧ.
Відповідаючи на запитання, чому фракція «Наша Україна» і БЮТ не перешкоджають процесу голосування, народний депутат сказав: «Це не наш стиль».
Нагадаємо, в парламенті проходить голосування з обрання першого заступника голови ВР. У бюлетень для голосування внесена одна кандидатура – А. МАРТИНЮКА.