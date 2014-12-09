Росія відправить в Україну черговий "гуманітарний конвой" 12 грудня
Україна отримала і взяла до уваги інформацію Росії про намір відправити черговий так званий "гуманітарний конвой" на Донбас.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс. За його словами, МЗС отримав чергову ноту від зовнішньополітичного відомства РФ, в якій йдеться про те, що Росія має намір 12 грудня здійснити доставку чергового так званого "гуманітарного конвою" населенню Донецької і Луганської областей.
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"Ми взяли до уваги цю інформацію та відповідним чином, як завжди, інформуємо російську сторону про те, за яких умов і яким чином така гуманітарна допомога може бути поставлена. Власне, російська сторона про це прекрасно знає, оскільки ми таку інформацію надаємо їй постійно", - сказав Євген Перебийніс.
Він висловив сподівання, що російська сторона буде неухильно дотримуватися законодавства України.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією МНС РФ, Росія відправляє на Донбас дев'ятий "гуманітарний конвой", який формується з 120 вантажівок.