Росія відправить в Україну черговий "гуманітарний конвой" 12 грудня

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс. За його словами, МЗС отримав чергову ноту від зовнішньополітичного відомства РФ, в якій йдеться про те, що Росія має намір 12 грудня здійснити доставку чергового так званого "гуманітарного конвою" населенню Донецької і Луганської областей.

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"Ми взяли до уваги цю інформацію та відповідним чином, як завжди, інформуємо російську сторону про те, за яких умов і яким чином така гуманітарна допомога може бути поставлена. Власне, російська сторона про це прекрасно знає, оскільки ми таку інформацію надаємо їй постійно", - сказав Євген Перебийніс.

Він висловив сподівання, що російська сторона буде неухильно дотримуватися законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МНС РФ, Росія відправляє на Донбас дев'ятий "гуманітарний конвой", який формується з 120 вантажівок.