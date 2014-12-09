Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

Про це повідомив представник МНС Росії Олександр Дробишевський, передають РИА Новости.

"Сьогодні близько 06:00 мск з підмосковного Ногінська в Ростовську область рушила колона автомобілів МНС Росії з гуманітарним вантажем. У її складі близько 40 машин", - сказав він.

Це лише частина "гумконвоя" для окупованого бойовиками Донбасу. "В Ростовську область також направляються автомобілі з гуманітарними вантажами з Астрахані, Твері, Таганрога, Краснодара, Воронежа і інших регіонів", - повідомив представник МНС.

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Планується, що чергову, дев'яту, колону сформують з більш ніж 120 автомобілів, які доставлять в Донецьку і Луганську області понад 1,2 тисячі тонн вантажів.

З 23 серпня український кордон перетнуло вже 7 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу".

Російські «гуманітарні колони» в'їжджали в захоплені бойовиками і російськими військами райони Донбасу без дозволу української сторони і без супроводу представників Червоного Хреста.

В українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує, і це ще один із способів забезпечення бойовиків.

Крім того, спостерігалися випадки вивозу цими конвоями обладнання українських заводів і вугілля з шахт з непідконтрольних державі територій Донбасу.

Відправку восьмого "гумконвоя" російська сторона також не погоджувала з Україною.