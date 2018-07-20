В МЗС рішуче відкинули ідею проведення референдуму на окупованому Донбасі

У дипломатичному відомстві закликали Росію піти з окупованого Донбасу.

В Міністерстві закордонних справ України рішуче відкинули ідею проведення референдуму на окупованому Російською Федерацією Донбасі.

Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв у мікроблозі Twitter.

"Кремль відчайдушно намагається узаконити свій злочин агресивної окупації Криму і Донбасу. Ми рішуче відкидаємо цю дивну ідею проведення референдуму на окупованих територіях під прицілом російської зброї. Абсолютно неприйнятно для України та наших партнерів", - заявив дипломат.

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У цьому зв'язку він закликав РФ "забиратися з України".

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб її розглянути. У пропозиції Путіна йшлося про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

17 липня Путін заявив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні.

«Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - сказав Путін.