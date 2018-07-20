Посол США очікує на правосуддя у справі вбивства Шеремета

За словами Марі Йованович, у США очікують на поступ у розслідуванні вбивства журналіста.

Посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович заявляє, що очікує на правосуддя у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке було скоєно два роки тому в центрі Києва.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

«Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснено правосуддя для сім'ї Павла, його друзів та українського народу», - наголосила Йованович.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що на даному етапі розслідування відпрацьовується чотири основні версії щодо мотивів скоєння вбивства Шеремета. Серед них - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єкта (підірваний автомобіль належав цивільній дружині журналіста Олені Притулі).

Цього ж дня перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує роботу над ідентифікацією особи, яка була зафіксована камерами відеоспостереження під час мінування автомобіля Шеремета.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Генеральний прокурор Юрій Луценко називав основною версією вбивства журналіста помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.