Волонтер "Фенікс" розповів про майбутнього заступника Стеця та концепцію "Міністерства правди"

Відомий військовий журналіст стане заступником міністра інформаційної політики з силового блоку.

Про це в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ заявив керівник волонтерської групи "Крила Фенікс" і радник президента Юрій Бірюков.

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"Один з кращих світових військових журналістів дав згоду стати заступником міністра інформаційної політики з силового блоку. Він вже зустрічався з міністром, розповідав і показував концепцію військової журналістики", - заявив він.

Бірюков каже, що в кожній військовій частині буде свій штатний журналіст, який буде жити з солдатами, висуватися на передову.

Радник президента додав, що повністю підтримує ідею створення Міністерства інформаційної політики. За його словами, нове відомство "буде формувати загальну тенденцію створення інформаційних посилів".

Як повідомляв УНІАН, влада ініціювала створення у структурі Кабміну Міністерства у справах інформаційної політики, і 2 грудня Верховна Рада вже призначила Юрія Стеця міністром інформполітики.

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала народних депутатів України відмовитися від створення Міністерства інформації.

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У той же час народний депутат від «Народного фронту», радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що головним завданням такого міністерства має стати захист інформаційного простору України від російської пропаганди і контрпропаганди в Росії, на території тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

В ОБСЄ вважають, що створення такого відомства несе в собі загрозу свободі ЗМІ.