Пентагон виділив гроші на виробництво Javelin, серед одержувачів - Україна та Литва
03:34, 25 липня 2018Політика
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Компанії Raytheon і Lockheed Martin отримали $308 млн на виробництво комплексів, роботи повинні бути завершені до вересня 2021 року.
REUTERS
Міністерство оборони США виділив понад $300 млн на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для ряду країн, в тому числі, для України.
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на список ув'язнених Пентагоном контрактів.
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Компанії Raytheon і Lockheed Martin отримали $308 млн на виробництво комплексів, роботи повинні бути завершені до вересня 2021 року.
Серед одержувачів озброєння — Австралія, Україна, Литва, Туреччина і Естонія.
Як повідомляв УНІАН, у Генштабі сподіваються на летальну зброю від ЄС за прикладом США.
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