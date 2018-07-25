Пентагон виділив гроші на виробництво Javelin, серед одержувачів - Україна та Литва

Компанії Raytheon і Lockheed Martin отримали $308 млн на виробництво комплексів, роботи повинні бути завершені до вересня 2021 року.

Міністерство оборони США виділив понад $300 млн на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для ряду країн, в тому числі, для України.

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на список ув'язнених Пентагоном контрактів.

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Компанії Raytheon і Lockheed Martin отримали $308 млн на виробництво комплексів, роботи повинні бути завершені до вересня 2021 року.

Серед одержувачів озброєння — Австралія, Україна, Литва, Туреччина і Естонія.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі сподіваються на летальну зброю від ЄС за прикладом США.