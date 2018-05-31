У Генштабі сподіваються на летальну зброю від ЄС за прикладом США

В березні Порошенко на спільній прес-конференції з Могеріні закликав Європейський Союз надати Україні оборонне озброєння.

У Генеральному штабі Збройних сил України очікують, що після США летальну зброю Україні нададуть країни-члени Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві т.в.о. начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик.

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«Що стосується надання летальної зброї та звернення президента до країн-членів ЄС: цілком логічно з нашого боку розглядати, що приклад США стане в гарній нагоді і спонукатиме чи сприятиме тому, що відповідні країни-члени ЄС теж приймуть рішення щодо надання летальної зброї», - сказав він.

«Так, ми цього очікуємо і сподіваємося на це, тому що це дійсно нам потрібно», - додав Левчик.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin. 30 квітня він повідомив, що Javelin доставили в Україну.

12 березня президент на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії – високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні закликав Європейський Союз визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі та надати Україні оборонне озброєння.

22 травня в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin.