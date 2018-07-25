Росія інколи до трьох діб затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти Керченською протокою
Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляє, що Росія інколи до трьох діб затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти, не надаючи їм дозволу на прохід Керченською протокою.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
«Російська Федерація зараз почала затримувати іноземні судна, які йдуть в українські порти, в Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів проходу саме через Керченську протоку», - зауважив представник ДПСУ.
Слободян додав, що згідно з наявною інформацією, час затримки судна становить іноді до трьох діб, протягом яких Росія не надає дозволу для проходу Керченською протокою.
«Це все впливає і на потужності наших прибережних регіонів в Азовському морі, це все впливає і на економічну привабливість України», - констатував він.
За його словами, це можна трактувати якелемент економічного тиску.