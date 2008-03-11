У ПР радять “розумникам з Кабміну” їхати до Москви та домовлятися

«Треба спочатку запропонувати щось краще, ніж «УкрГазЕнерго», а потім говорити про те, чи має ця структура право існувати на українському газовому ринку або не має». Так нардеп від Партії регіонів Василь Хара прокоментував «ІМК» заяву першого віце-прем`єр-міністра Олександра Турчинова про те, що «УкрГазенерго» не має права існувати на українському газовому ринку, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Що означає - не має права, якщо «УкрГазЕнерго» існує у нас сьогодні на ринку не один день? Для мене подібна заява - просто гасло, за яким нічого не стоїть», - заявив Василь Хара. «Є угоди, є діючі схеми постачання газу до України, є організації, що працюють за цими схемами. Треба спочатку запропонувати щось краще, ніж «УкрГазЕнерго», а потім говорити про те, чи має ця структура право існувати на українському ринку або не має. А просто наклеїти ярлик - це дурня», - додав він.

На питання, як відіб’ється на українському газовому ринку ліквідація «УкрГазЕнерго», Василь Хара відповів: «Думаю, поки ніяк. Просто Юлія Володимирівна і її колеги підняли бурю у склянці води, почали війну з «Газпромом», а зрештою при всіх гаслах, які вони озвучували раніше, погодилися на те, щоб поки у області постачань газу до України все залишалося без змін. Соромно за керівників, які поводяться так. Народу все одно, хто там посередник, головне - щоб газ був завжди і не дорожчав. А це досягається на переговорах. Для цього розумникам з уряду, замість того, щоб формулювати гасла, потрібно їхати до Москви і домовлятися з «Газпромом» про зміну схеми постачань газу і про ціну на нього. І ця ціна має бути не вищою за ту, яка є на сьогодні. Повинна бути розмова на державному рівні, а не базікання і навішування ярликів».