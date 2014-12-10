Більше за всіх засідання Ради прогулюють депутати Ляшка - Чесно

Про це повідомляється на сторінці руху в Facebook.

"Верховна Рада VIII скликання провела лише 5 пленарних засідань, але вже намітився потенційний топ прогульників. Прикметно, що встиг відзначитися Костянтин Жеваго, який був рекордсменом з прогулів у Раді VI та VII скликань", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКомітет з питань молодіжної політики очолив власник елітного київського стрип-клубу - ЧесноВідповідно до обрахованої активістами загальної статистики пропущених засідань депутатами різних фракцій, найкраще відвідують засідання депутати Народного фронту, найгірше - Радикальної партії. До уваги не бралися дані щодо відвідуваності Надії Савченко, яка перебуває в російському полоні

Радикальна партія - 20,75%

Об'єднання Самопоміч -13,75%

Позафракційні - 12,95%

Опозиційний блок - 12,50%

Економічний розвиток - 12,22%

Воля народу - 11,00%

Батьківщина - 10,99%

Блок Петра Порошенка - 7,48%

Народний фронт - 3,82%