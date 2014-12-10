Більше за всіх засідання Ради прогулюють депутати Ляшка - Чесно
Активісти руху "Чесно" провели дослідження відвідуваності депутатами засідань нової Ради.
Про це повідомляється на сторінці руху в Facebook.
"Верховна Рада VIII скликання провела лише 5 пленарних засідань, але вже намітився потенційний топ прогульників. Прикметно, що встиг відзначитися Костянтин Жеваго, який був рекордсменом з прогулів у Раді VI та VII скликань", - сказано в повідомленні.
Читайте такожКомітет з питань молодіжної політики очолив власник елітного київського стрип-клубу - ЧесноВідповідно до обрахованої активістами загальної статистики пропущених засідань депутатами різних фракцій, найкраще відвідують засідання депутати Народного фронту, найгірше - Радикальної партії. До уваги не бралися дані щодо відвідуваності Надії Савченко, яка перебуває в російському полоні
Радикальна партія - 20,75%
Об'єднання Самопоміч -13,75%
Позафракційні - 12,95%
Опозиційний блок - 12,50%
Економічний розвиток - 12,22%
Воля народу - 11,00%
Батьківщина - 10,99%
Блок Петра Порошенка - 7,48%
Народний фронт - 3,82%