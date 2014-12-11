Україна не повинна думати про відновлення ядерного статусу - Кравчук

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє 112 Україна.

"Якщо б Україна відновила ядерний статус, то відразу порушила договір про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого приєдналася і підписала. Порушивши цей договір, Україна поставила б себе поза цивілізованим вирішенням питання про ядерну зброю. По-друге, Україна, не маючи сьогодні ядерної зброї, могла б шукати шляхи швидкого вирішення цієї проблеми, а це величезні кошти. За тими даними, якими я володів на час 1994 року - це було 55 млрд доларів, а зараз, мабуть, удвічі більше ... Ми б тоді заявили, що ми бідні, але будемо створювати ядерну зброю і лякати нею Росію, а Росія лякала б нас ... Тому не ми, а ті держави, які мають силу, повинні заявити позицію", - сказав він.

Перший президент вважає, що країни, які підписали Будапештський меморандум і заявляли про гарантування територіальної цілісності України, не здійснили жодного кроку в цьому напрямку.

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Він нагадав, що в 1995 році інтереси Росії і США збіглися на 100% в частині української ядерної зброї.

"На Україну здійснювався тиск не тільки з боку Росії, але і з боку США та країн Європи, які весь час нагадували мені, що Україна має ядерну зброю, якої мусить позбутися, оскільки вона некерована і є певною загрозою", - розповів він.

Кравчук зазначив, що Україна погодилася вивезти зі своєї території ядерні боєголовки тільки тоді, коли ці держави заявили про те, що вони будуть гарантувати українську безпеку, суверенітет і територіальну цілісність.

Він нагадав, що відповідне рішення - Будапештську угоду підписував вже президент Кучма.

"У тій угоді сказано, що держави-підписанти гарантують Україні територіальну цілісність і суверенітет. Минуло 20 років, і на жаль, жодних конкретних кроків з боку будь-якої держави в плані меморандуму не сталося. Більше того, Росія здійснила проти України агресію, анексувавши Крим і відкривши війну на сході України", - підкреслив перший президент.

Кравчук зазначив, що таке ставлення до міжнародних документів є дуже небезпечним.

Крім того, Кравчук вважає, що російська сторона в особі посла РФ в Україні Михайла Зурабова бере участь у мінських переговорах як спостерігач за домовленостями офіційного Києва з "ЛНР" й "ДНР", таким чином, принижуючи Україну.